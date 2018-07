Mangel på arbejdskraft: Fabrik genåbnet i Aappilattoq

Redaktionen Søndag, 08. juli 2018 - 11:49

Royal Greenlands halvt år gamle fabrik, som mandag midlertidig lukkede ned på grund af manglende arbejdskraft, er fredag blevet genåbnet.

Det skriver fiskerikoncernen på sin hjemmeside.

- Vi er i dag kommet i gang med produktionen igen med hjælp fra fire folk fra Qaanaaq. Vi er rigtig stolte af vores fire nye kolleger fra Qaanaaq, fordi de gør det muligt for os at komme i gang med produktionen igen, og der er lutter smil blandt fiskerne, der tydeligt glæder sig over åbningen af fabrikken, siger Justine Petersen, der er anlægsleder på fabrikken i Aappilattoq til Royal Greenlands hjemmeside.

Den midlertidige fabrikslukning af den halvt år gamle fabrik fik formanden for lønmodtagerorganisationen, SIK, til at opfordre sine medlemmer til at flytte til de steder, hvor der er arbejde.

– Før KGH (Kongelige Grønlandske Handel, red.) kom til, fulgte vore forfædre efter fangstdyrene. Det er på̊ tide, at vi i dag også er nødt til at flytte til det sted, hvor der er arbejde at få, sagde formanden for SIK Jess G. Berthelsen til avisen Sermitsiaq, der udkom fredag.

Tilkaldt: Dejligt at komme i arbejde igen

Blandt de fire tilkaldte medarbejdere fra Qaanaaq til fabrikken i Aappilattoq er Nuka Kristiansen, der er 25 år.

- Jeg var blandt en del arbejdsledige i Qaanaaq, og det er rigtig dejligt at komme på arbejde igen. Jeg håber, jeg kan hjælpe til på fabrikken, indtil sæsonen slutter, siger Nuka Kristiansen til Royal Greenland.

Ifølge Royal Greenland producerer fabrikken i Aappilattoq foreløbig kun hele hellefisk.

Anlægslederen på fabrikken i Aappilattoq, Justine Petersen, oplyser overfor Royal Greenlands hjemmeside, at en egentlig produktion med hovedkappede hellefisk først kan komme i gang, når antallet af medarbejdere øges med yderligere fire.

- Men der arbejdes på at skaffe de medarbejdere, vi mangler, siger hun.

