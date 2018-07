Mangel på arbejdskraft: 1/2 år gammel fabrik lukket ned

Kathrine Kruse Mandag, 02. juli 2018 - 17:24

Royal Greenlands kun et halvt år gammel fabrik i Aappilattoq ved Upernavik bliver i disse dage foreløbig lukket på af manglende arbejdskraft i bygden.

Eksempelvis mødte kun tre på arbejde i sidste uge. Og manglen på arbejdskraft er også udbredt i andre bygder ved Upernavik.

Det skriver fiskerikoncernen på sin hjemmeside.

Ifølge Royal Greenland har fabrikken svært ved at køre en optimal produktion, trods fiskernes hjælp i produktion.

- Vores ellers så stabile medarbejdere i Aappilattoq svigter desværre i disse dage, og vi holder derfor lukket lige nu i et par dage, men vi kan komme i gang med produktionen igen, ligeså snart vi får nok folk på arbejde, siger driftschef for fabrikkerne i Upernavik området Flemming Andersen til Royal Greenlands hjemmeside.

Royal Greenland oplyser, at fabrikken normalt kan beskæftige omkring ti ansatte i højsæsonen og kan modtage 15 tons pr. døgn. Driftschefen for fabrikkerne i Upernavik finder derfor mandskabsmanglen frustrerende.

- Det er dybt frustrerende, hvor vi netop har investeret i en ny fabrik, hvor alle faciliteter skulle være up to date, og at folk så udebliver fra arbejde, konstaterer Flemming Andersen.

Tre fiskere hjælp til i fabrikken

Ifølge fiskerikoncernen er der ellers masser af hellefisk ved Aappilattoq, og omkring 20 fiskere er lige så frustrerede over ikke at kunne indhandle deres fangst.

- Tre fiskere kom og tilbød at hjælpe til på fabrikken, hvilket vi selvfølgelig har været rigtig glade for. To af dem kom og hjalp til i flere timer, og en anden arbejdede en hel dag, men på grund af problemer med pladefrysere, kunne vi desværre ikke producere optimalt, og vi er kun i stand til at producere det halve af, hvad vi ellers kan klare. Og så længe vi mangler fem til seks medarbejdere, så kan vi desværre ikke producere optimalt, siger Flemming Andersen.

Koncern HR chef Christian Laursen oplyser overfor Royal Greenlands hjemmeside, at der er 21 udefrakommende medarbejdere i Upernavik området, hvoraf 11 er grønlandske sæsonarbejdere og resten er nordjobbere og filippinere.

- Disse medarbejdere er placeret i Upernaviks bygder, og alle har meget travlt, og til trods for, at vi har denne tilkaldte arbejdsstyrke til rådighed, er det øjeblikkelige behov for medarbejdere dog slet ikke tilstrækkeligt, siger Christian Laursen og fortsætter:

- Desværre har det vist sig ved henvendelse til kommunerne rundt på kysten, at der ikke findes ledige personer, som omfatter de såkaldte matchgruppe 1 personer. Så for nuværende er der ingen medarbejdere at hente på kysten, men vi holder løbende kontakt med kommunerne.

Royal Greenland har mulighed for indkvartering for tre udefrakommende fabriksarbejdere i Aappilattoq. Koncernen oplyser dog, at en investeringsansøgning med mulighed for otte yderligere indkvarteringsforhold er lavet, og senest næste år kan bygningen af boligerne påbegyndes.