Mandeklubben

Walter Turnowsky Tirsdag, 08. maj 2018 - 08:43

Da koalitionsaftalen blev præsenteret sidste fredag, var det fire mænd, der satte deres underskrift under dokumentet. Og det er ikke kun et spørgsmål om, at partiformændene er mænd. Generelt er kvinderne svagt repræsenteret i koalitionspartierne.

Af de 16, som de fire partier har fået valgt til Inatsisartut, er der kun tre, der er kvinder. Det er Doris J. Jensen, Vivian Motzfeldt eller Laura Taunâjik valgt for Siumut.

Og selv når Naalakkersuisut bliver udpeget, og stedfortræderne rykker ind i det høje ting, vil det ikke nødvendigvis blive bedre.

Mænd rykker efter

Ganske vist tyder meget på, at Aleqa Hammond rykker ind som første suppleant for Vittus Qujaukitsoq, da det virker sandsynligt, at han får en post som naalakkersuisoq.

Men hverken hos Partii Naleraq eller Atassut, er der umiddelbart en kvinde, der står til at rykke ind i Inatsisartut. Hos Atassut er Panínguak´ M. Kruse nummer tre på listen af stedfortrædere og hos Partii Naleraq er Malene Broberg nummer fire.

Hvis Kim Kielsen udnævner Doris J. Jensen, Vivian Motzfeldt eller Laura Taunâjik som naalakkersuisoq, så vil det for hver betyde, at der bliver en kvinde mindre i Inatsisartut. Alle fem stedfortrædere hos Siumut er nemlig mænd.