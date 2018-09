Mand skudt af politiet i Maniitsoq

redaktionen Tirsdag, 25. september 2018 - 11:45

Politiet i Maniitsoq modtog tirsdag klokken 08.11 en anmeldelse, da en mand i slutningen af 30’erne er blevet set med kniv ved Annertusoqvejen i Maniitsoq.

- Politiet i Maniitsoq vurderede, at det var nødvendigt at afgive et varselskud og herefter et skud i mandens arm for at standse ham. Manden er blevet kørt på hospitalet, og er såret. Men han er udenfor livsfare, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Grønlands Politi har for nuværende ikke flere kommentarer til sagen.