Mand dømt: Voldtog og truede mindreårig pige

redaktionen Onsdag, 24. oktober 2018 - 17:01

Manden, der er i midten af 50'erne, er blevet idømt to år seks måneders anstaltsanbringelse for voldtægt af 14-årig pige i Aasiaat.

Det skriver senioranklager Tobias Berg i en pressemeddelelse.

Nægtede sig skyldig

Manden havde anket Qaasuitsoq Kredsrets dom den 8. juni til frifindelse, og han har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

- Han blev i både kredsretten og landsretten fundet skyldig i den 27. januar 2017, at have taget fat i pigen og slæbt hende ind i en lejlighed i Aasiaat, hvor han under fastholdelse gennemførte samleje. Efterfølgende sagde han til pigen, at han ville gøre det igen, hvis hun sagde det til nogen, meddeles det.

Det var på grund af frygten for repressalier, at pigen først fortalte sin mor om det i juli 2017 – cirka et halvt år efter – hvorefter de gik til politiet.

Detaljeret forklaring fra pigen

- Henset til tiden siden voldtægten var det ikke muligt at finde fysiske spor på pigen, ligesom ingen vidner havde overværet selve episoden. Både kredsretten og landsretten fandt dog pigens forklaring detaljeret og troværdig, ligesom hendes forklaring på flere punkter blev understøttet af andre vidneforklaringer og beviser i sagen, oplyses det i pressemeddelelsen.

Manden har været tilbageholdt siden juli 2017, og han blev efter Grønlands Landsrets dom fortsat tilbageholdt med henblik på fuldbyrdelse af dommen.