Mand anholdt efter bombealarm ved Det Hvide Hus

Amerikanske myndigheder anholdt tirsdag en mand, efter der var fundet en mistænkelig pakke ved Det Hvide Hus' område.

Manden nærmede sig uniformerede betjente omkring klokken 15.15 dansk tid og kom med "mistænkelige kommentarer".

Det oplyser en talskvinde i sikkerhedstjenesten Secret Service, der har til opgave at beskytte præsidenten.

- Vi adskilte personen og pakken. Han er nu i Secret Services varetægt, siger hun.

Ved 18.30-tiden dansk tid kunne alarmen imidlertid afblæses igen, efter Secret Services bombeeksperter havde undersøgt pakken nærmere, skriver Secret Service på Twitter.

Flere amerikanske medier skriver, at den mistænkelige pakke tilsyneladende blev fundet på den nordlige del af ejendommen ved præsidentboligen.

Ansatte ved et tv-selskab blev bedt om at fjerne sig fra den nordlige græsplæne ved Det Hvide Hus, skriver nyhedsbureauet dpa.

Secret Service valgte derpå at afspærre flere veje ved Det Hvide Hus efter at have fundet den mistænkelige pakke.

Også rundvisninger i østfløjen af Det Hvide Hus blev aflyst. Resten af bygningen fungerede normalt.

Både medier, gæster og forbipasserende blev bedt om at holde sig på "sikker afstand", mens sikkerhedsoperationen stod på, skrev Secret Service på Twitter.

