Manchester United overhaler spanske giganter på pengeliste

Trods Manchester Uniteds forholdsvis middelmådige præstationer på banen de seneste år så har klubbens økonomichef god grund til at juble.

United ligger for første gang i mere end ti år nummer et på pengelisten for verdens største fodboldklubber.

Det viser den årlige Money League-opgørelse fra Deloitte.

I sæsonen 2015/16 satte den engelske klub omsætningsrekord med 689 millioner euro og passerer dermed Champions League-vinderne fra Real Madrid, som har toppen listen de seneste 11 år.

Spillerhandler indgår ikke i opgørelsen.

- Det er Manchester Uniteds kommercielle styrke, der bringer klubben til toppen af listen, siger Tim Bridge, seniorkonsulent hos Deloitte, til nyhedsbureauet AFP.

Han henviser til de mange partnerskaber, som United har indgået med virksomheder over hele verden de seneste år.

Uniteds toplacering kommer i en sæson, hvor holdet under den nu fyrede træner, Louis van Gaal, hverken imponerede i Premier League eller Champions League.

Et enkelt trofæ blev det til med en sejr i FA-Cuppen, men det var ikke nok til at redde hollænderens job.

United lå senest nummer et på listen i 2003/2004.

Siden har Real Madrid tronet øverst, men nu er klubben nede på tredjepladsen. FC Barcelona kniber sig ind på andenpladsen.

Otte af de 20 øverste klubber på listen er fra den engelske Premier League. Sidste sæsons overraskende vindere fra Leicester City er for første gang med på en 20.-plads.

Den voldsomme økonomiske udvikling i fodboldens verden dokumenteres ved at tage et kig på Deloittes første liste, der blev lavet for sæsonen 1996/97.

Dengang dominerede den samme trio som nu. United lå i front med en omsætning på 88 millioner pund. Det er nogenlunde samme beløb, som klubben 20 år senere betalte for Paul Pogba.

United får dog svært ved at forsvare sin førsteplads. I denne sæson er holdet ikke med i Champions League, og desuden er det britiske pund raslet ned i forhold til euroen på grund af brexit.

- Det bliver udfordrende for dem at blive på toppen næste år, siger Tim Bridge.

/ritzau/