Malik: Vi holder af DTU-familien

Walter Turnowsky Torsdag, 29. november 2018 - 09:08

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen var en af talerne ved åbningen af DTU's nye laboratorier.

De studerende, der tager en af de arktiske ingeniøruddannelser kombineret i Sisimiut og Lyngby, er blandt dem, der vil få glæde af de nye laboratorier.

I sin tale kom Malik Berthelsen ind på det tætte forbindelser til Grønland, som både kronprinsen og DTU plejer.

- Både Frederik og Anders (Bjarklev, rektor for DTU, red.) er repræsentanter for familier, som ikke blot har varme følelser for Grønland, men hvor følelserne også gengældes fra vores side i Grønland. Frederik som repræsentant for vores kongelige familie - og Anders som repræsentant for vores DTU-familie, sagde Malik Berthelsen.

- DTU-familien har måske ikke været til stede i Grønland i lige så lang tid som den kongelige familie, men det er gået stærkt i de sidste 20 år med et tæt samarbejde mellem DTU og Grønlands Tekniske Uddannelsesinstitution - Teknikimik Ilinniarfik.

- Siden 2001 er der blevet uddannet arktiske ingeniører, hvor der lægges ud med undervisning de tre første semestre i trygge rammer i Sisimiut, inden de studerende komme her til Lyngby for at blive del af den helt store DTU-familie.

- I juni fejrede vi sammen, at arktisk ingeniør nummer 100 blev færdiguddannet.

DTU har planer om at udbygge uddannelsen i Sisimiut til et egentlig teknisk universitet, der sigter mod hele det arktiske område. Planer, som også borgmesteren glæder sig over.

- Nye uddannelser er under opstart, og dejligt at se, at en arktisk fiskeriteknologi-ingeniøruddannelse ser ud til at blive det næste store tiltag - og alle parter i Grønland bakker op herom - Grønlands Selvstyre, Grønlands Erhvervsliv og Grønlands Ungdom.