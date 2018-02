Malik Berthelsen udnævnt til børneambassadør

Borgmesteren i Qeqqata Kommunia, Siumuts Malik Berthelsen, er blevet udnævnt til børneambassadør af børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Ifølge børnetalsmanden sker udnævnelsen af Malik Berthelsen som børneambassadør som anderkendelse af hans arbejde for børn unges rettigheder, som de er beskrevet i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder:

- Malik Berthelsen viser i sit daglige virke med ægte engagement, at han arbejder for, at børn og unge – på lige fod med andre mennesker – er berettiget til alle rettigheder og friheder uden forskelsbehandling, lyder det i begrundelsen fra børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, og hun fortsætter:

- Malik Berthelsen tager ansvar for, at børn og unge skal vokse op under vilkår i Qeqqata Kommunia, der støtter deres udvikling og sundhed.

Børnetalsmanden roser samtidig også Qeqqata Kommunia for at have blik for de øvrige af FN-konventionens artikler om barnets rettigheder, som barnets ret til fritidstilbud og væresteder, forældreansvar og barnets ret til børneopdragelse.

Temadag om ‘Det gode Børneliv i Qeqqata Kommunia’

Tidligere på efteråret sidste år udkom MIO’s rapport om udsatte børns forhold i Qeqqata Kommunia. Rapporten beskrev en række meget alvorlige forhold for de udsatte børn.

Qeqqata Kommunia har herefter oprettet seks arbejdsgrupper efter anbefaling fra børnetalsmanden. Kommunen afholder som led i deres arbejde efter anbefalingerne fra børnetalsmanden temadag i denne uge om ‘Det gode Børneliv i Qeqqata Kommunia’.

- Qeqqata går i spidsen for udlevelsen af FN’s Børnekonvention om barnets rettigheder i kommunen. Kommunen ønsker at sikre, at alle børn har gode opvækstbetingelser, og at de får den omsorg og beskyttelse, de har krav på. Kommunen har fokus på hele børnerettigheds-aspektet i deres arbejde, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Børneambassadørenes rolle er, at de skal være rollemodeller for børn og unge, og vise børnerettigheder.

