Maliina Abelsen om selvmord: Vi skal tage råb om hjælp alvorligt

Walter Turnowsky Torsdag, 01. november 2018 - 07:11

Tirsdag gik mennesker i 13 byer på gaden i demonstrationer mod selvmord. Men kampagnen hverken begynder eller ender der.

Intiativtager Niviaq Korneliussen lover, at dette kun er begyndelsen.

En af dem der bakker op om kampagnen er kommerciel direktør i Air Greenland, Maliina Abelsen, der er tidligere naalakkersuisoq og præsident for AWG.

- Det at vi mister 40 til 45 menneskeliv om året i vores land, det er fuldstændig uacceptabelt, siger Maliina Abelsen i et videobudskab på facebooksiden for kampagnen 'Imminornerit: 0'.

Maliina Abelsen fortæller, at der også i hendes folkeskoleklasse var en, der tog sit eget liv, og ay hun siden i sin omgangskreds har oplevet adskillige selvmord.

- Det er også uacceptabelt, at vi som samfund efterlader 40 til 45, der er kommet derud, hvor de ikke mener, at de har noget at bidrage med til samfundet og være en del af fællesskabet. Og det syntes jeg er trist, men også noget vi har brug for at råbe højt om, fordi det har været sådan længe.

Maliina Abelsen understreger at problemet har stået på alt for længe uden at situationen er blevet bedre. Blandt andet har hun selv skrevet sin kandidatgrad om selvmord.

- Mange af dem der begår selvmord ikke som det første har i sinde at tage deres eget liv, men det er en sidste udvej og måske har der undervejs været mange råb om hjælp.

- Der hvor det bliver rigtig vigtigt er, at vi som samfund lytter til dem, der råber om hjælp. Og at dem der har det svært samler deres sidste kræfter til at råbe om hjælp, også der hvor man normalt ikke får hjælp.

Du kan se hele Maliina Abelsens videobudskab her.