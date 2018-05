Malene bliver yngste medlem af Inatsisartut

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 14. maj 2018 - 12:07

23-årige Malene Vahl Rasmussen (D) fra Qaqortoq bliver det yngste medlem af Inatsisartut.

Tirsdag skal hun for første gang være med, når de folkevalgte skal gå i procession op til Inatsisartut.

Hun fik 80 personlige stemmer ved Inatsisartut-valget 24. april.

- Jeg får sommerfugle i maven, når jeg tænker på, at jeg skal være med til åbningen af Inatsisartut. Jeg har altid fulgt med, når der er åbning af Inatsisartut, og det er lidt uvirkeligt, at jeg i morgen selv skal jeg være med. Jeg håber på, at det bliver godt vejr i morgen, siger hun til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Tre valg-overraskelser har svært ved at få armene ned

Melene Vahl Rasmussen siger, at hun er godt rustet til at arbejde i Inatsisartut.

- Jeg tænker ikke så meget over min alder, og jeg har fået god støtte fra mit parti. Jeg prøver ikke at tænke på, at jeg vil være den yngste, men selvfølgelig vil jeg være lidt nervøs før min første tale fra talerstolen, hvilket nok sker i den næste samling. Jeg har dog prøvet at være på talestolen, da jeg deltog ved Ungdomsparlamentet, fortæller hun.

Hun er nu i gang med at skrive sit afgangsprojekt, International Handel og Markedsføring i NI i Nuuk, som hun skal aflevere i slutningen af maj, og hun får sin eksamensbevis 13. juni.

- Og ved siden af arbejder jeg med forebyggelsesprojektet Inuuneruna Iggoraarsuk, som kræver meget tid. Så, jeg har nok at se til i de kommende måneder. Men jeg føler mig helt klar til at være medlem af Inatsisartut, lyder det fra Malene Vahl Rasmussen.