Malene Lynge tager på efteruddannelse

Redaktionen Lørdag, 12. maj 2018 - 10:02

Inuit Ataqatigiits medlem af kommunalbestyrelsen og formand for anlæg- og miljøudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, søger orlov fra sit kommunalpolitiske arbejde fra udgangen af august. Årsagen er efter- og videreuddannelse i Danmark.

- Jeg har længe ønsket at udvide og supplere min faglighed med en større forståelse for strategisk kommunikation, og da min arbejdsgiver samtidig har ønsket at styrke netop dette, har jeg fået mulighed for at fortsætte mit arbejde fra København - samtidig med at jeg videreuddanner mig. Det er ekstremt privilegeret at få den mulighed, og jeg glæder mig meget, meddeler Malene Lynge.

Ikke en nem beslutning

Malene Lynge har siden 2012 arbejdet som kommunikationskonsulent. Siden 2013 har Malene Lynge desuden været medlem af kommunalbestyrelsen i Sermersooq for Inuit Ataqatigiit, og blev senest genvalgt i april 2017.

- At kunne fortsætte mit arbejde – og samtidig få mulighed for at videreuddanne mig i en retning som både min arbejdsgiver, jeg selv og mit fremtidige politiske arbejde styrkes ved, er et drømmescenarie. Jeg ser det som en kæmpe chance – og glæder mig allerede til at skulle anvende det jeg skal lærer i praksis, når jeg kommer hjem igen, forklarer Malene Lynge, og fortsætter:

- Beslutningen har ikke været helt nem og lige nu er det selvfølgelig også vemodigt at skulle rejse. Jeg kommer til at savne mit arbejde i kommunalbestyrelsen og i anlæg- og miljøudvalget. Men engang imellem gælder det om at slå til, når mulighederne byder sig. Jeg bliver ikke yngre og skal jeg efteruddanne mig, skal det være inden min datter starter i skole – og derfor er dette det rigtige tidspunkt, når mange hensyn skal gå op.

Malene Lynge søger om midlertidig udtræden af kommunalbestyrelsen fra august og begynder på efteruddannelsen i begyndelsen af september i år.