Makrelfiskeriet er gået i gang

Mandag eftermiddag den 9. juli var der opfisket 3.000 tons makrel ud af kvoten på i alt 66.365 tons. De fleste fartøjer, der er gået i gang, er grønlandske fartøjer, mens kun enkelte udenlandske fisker på den grønlandske kvote.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Forskelligt hvornår de starter fiskeriet

- Det er selvfølgelig forskelligt, hvor meget hvert enkelt fartøj fisker, og hvornår de starter. Vi fik den første melding om fangst af makrel den 27. juni. Det er omtrent det samme tidspunkt som sidste år, hvor den første melding kom den 16. juni, men fiskeriet startede først for alvor 8. juli. De 2.900 tons, der er blevet fisket, er fisket af grønlandske fartøjer, mens de resterende er fisket af udenlandske fartøjer, der først lige er kommet på banen nu, siger departementschef ved departementet for fiskeri, fangst og landbrug, Jørgen Isak Olsen.

Stort russisk fartøj

Rodebay Fish Aps., der ikke har et grønlandsk fartøj, men har indchartret et stort russisk fartøj, er endnu ikke gået i gang med at fiske.

- Vi regner først med at starte med at fiske, når fiskeriet kommer godt i gang. Sidste år startede vi omkring 18. juli og det regner jeg også med, at vi gør i år, siger direktør ved Rodebay Fish Aps., Peter Magnussen.

