Makrel: Fiskeri i grønlandsk farvand skal sikre fremtidige kvoter

Maximum 20 % af makrelkvoten i Østgrønland kan fiskes i internationalt farvand. Fiskeriet efter makrel i internationalt farvand er forbeholdt grønlandske fartøjer i kategori 1. Tidspunktet dette fiskeri må foregå:

- Fra udstedelsen af licensen til og med 30. juni

- Efter et selskab har opfisket mindst 80 % af sin makrelkvote i kategori 1 i grønlandsk zone.

- Fra 1. september må alle grønlandske fartøjer i kategori 1 fiske efter makrel i internationalt farvand.

Det betyder at grønlandske fartøjer i kategori 1 har mulighed for at fiske i international zone fra udstedelsen af licensen frem til 30. juni. Makrellicenserne til de grønlandske fartøjer blev udstedt allerede den 4. maj 2018, men det var intet fartøj der benyttede denne mulighed. Fra den 1. juli til 30. august skal fartøjerne fiske makrel i grønlandsk zone. Men efter 1. september må alle grønlandske fartøjer i kategori 1 flytte deres fiskeri efter makrel i international zone, som betyder også de fartøjer der ikke har nået at fiske 80 %. Skulle det ske, at et selskab har opfisket mindst 80 % af sin makrelkvote i grønlandsk zone for eksempel den 20. august, så må dette fartøj fiske i international zone allerede fra den 20. august.

Kilde: Departementet for fiskeri og fangst