Makrelafgiften skal sænkes

Afgiften på makrel skal sænkes fra 0,95 kroner per kg til 0,40 kroner per kg for grønlandske fartøjer. Det fremgår af et forslag fremsat af naalakkersuisut for skatter og finanser, Aqqaluaq B. Egede (IA).

Samtidig skal afgiften for fartøjer registreret med hjemsted uden for Grønland nedsættes fra 1,50 kroner per kg. til 1,00 krone per kg.

Afgift har givet fald i fangstmængder

Baggrunden for forslaget er, at der i 2015 og 2016 har været et betydeligt fald i mængden af makreller, der er blevet fanget.

Fiskerierhvervet har peget på den høje makrelafgift som en af årsagerne til faldet, da det bedre har kunnet betale sig at fiske efter andre arter.

Men de faldende fangstmængder kan også på længere sigt blive en dyr fornøjelse for Grønland. De tidligere fangster bliver nemlig brugt til at fastlægge den endelig kvote, som Grønland kan få tildelt.

Skal forhandle kvote

Sidste år blev Grønland anerkendt som kyststat med hensyn til makrelfiskeri. Næste skridt er, at kvoten skal forhandles med de øvrige kyststater.

- Nedsættelsen af afgiften har til formål at bidrage til at øge interessen for at fiske efter makrel i de grønlandske farvande og derudover bidrage til, at Grønland kan gøre krav på en større varig andel af den fælles makrelkvote i fremtiden, hedder det i forslaget.

Makrelafgiften blev indført i 2014, hvor den lå på 0,95 krone per kilo for samtlige fartøjer. Siden steg den for de udenlandske fartøjer.