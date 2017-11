Majoriaq har succes med vejledning af arbejdsledige

Ledige går fra at være passiv forsørgede til at blive selvforsørgende. Det er resultatet af vejledningsforløbet, som er et tiltag arrangeret af Majoriaq i Sisimiut.

I midten af november fik ni langtidsledige i Sisimiut vejledning i at finde et job og komme ud på arbejdsmarkedet igen, det oplyser Majoriaq i en pressemeddelelse.

Lærer forskellige ting

Tiltaget løber gennem tre uger med forholdsvis motivation og vejledning for deltagerne, hvor man sammen med instruktørerne lærer forskellige ting, deriblandt selvdisciplin, selvkontrol, selvværd, skrive CV og få PC undervisning, så de selv kan lave en jobansøgning og aflevere den personligt på den arbejdsplads de har søgt til.

Det er anden gang i år, at Majoriaq arrangerer sådan et vejledningsforløb i år. Den første forløb har været en succes.

Fleste af dem i beskæftigelse

- Vi anser det som en succes, fordi de personer der har deltaget har enten været ledige i lang tid eller har haft kort tids beskæftigelse og er røget ud igen fra arbejdsmarkedet. I forhold til at vi havde startet op med 12 personer, har otte af dem gået videre til revalideringspladser eller endda fast beskæftigelse, fortæller leder af Majoriaq, Malene Larsen til Sermitsiaq.AG.

Efter tre ugers intensiv kursus, skal forløbet gerne munde ud i, at deltagerne kommer i arbejdsprøvning i tre eller fire uger, hvor de så skal vise overfor arbejdsgiveren, at de er motiverede til jobbet. Før arbejdsprøvningen slutter, skal arbejdsgiveren så sammen med arbejdspraktikanten holde møde med arbejdsmarkedskonteret.

Aftale med virksomhed

- Formålet med mødet er, at der gerne skal underskrives en revalideringsaftale mellem vedkommende og virksomheden, hvor man enten bliver fastansat eller påbegynder et opkvalificeringsforløb i samarbejde med instruktørerne/jobkonsulenter, fortæller jobkonsulent Dorthêrak Kambskard.

Hun tilføjer, at deltagerne ikke slippes lige med det samme, når de kommer på arbejdsprøve, men de følges af instruktørerne mindst et halvt år fremad.

Kæmpe besparelse for samfundet

- Hvis man kigger efter hvad det koster samfundet, at have folk gående ledige, er det en kæmpe økonomisk besparelse for samfundet, når folk kommer i job. Og det er en stor lettelse for de mennesker, som går fra at være passiv forsørgede til selv at kunne betale deres regninger. Det gør en masse for deres selvværd, understreger Malene Larsen, leder i Majoriaq.

De arbejdsledige startede vejledningskurset den 30. oktober, og de er lykkedes dem alle at finde et prøvejob.

Kommer videre med livet

- Det er selvfølgelig meget glædeligt for os instruktører at være vidne til, at vores deltagere får mere selvtillid og mod på at komme videre med livet og blive selvforsørgende i fremtiden. De har lært og vist, at de kan være stabile, at de er værdsatte og ikke glemte, siger Dorthêrak Kambskard.