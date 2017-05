Madrid-klubber skal gøre op med komplekser

Når Real Madrid vinder det spanske mesterskab, triumferer klubben ikke på den europæiske scene i samme sæson. Og omvendt.

Sådan har det været siden 1958 i perioden, hvor klubben vandt fem titler på stribe i Mesterholdenes Europa Cup.

Siden har Real Madrid vundet 26 spanske mesterskaber og otte titler i Europas fineste klubturnering, der senere kom til at hedde Champions League, men i den tid er det aldrig lykkedes at lave den perfekte double.

Klubben står i dette forår med en fremragende chance for at eliminere komplekset, der har strakt sig over snart seks årtier.

I ligaen kan Real selv afgøre mesterskabet til egen fordel ved at få mindst ti point i de sidste fire kampe. I Champions League er man inden semifinalen mod Atlético Madrid regnet som titelfavorit sammen med Juventus.

Real kan endda blive den første klub, der genvinder Champions League, mens Zinedine Zidanes tropper kan blive spansk mester for første gang på fem sæsoner.

- Vi har ikke vundet ligaen i lang tid, så det er en stor motivation. Men vi er også meget motiverede efter at vinde både mesterskabet og Champions League, siger Zidane ifølge den spanske sportsavis AS.

Hos Madrid-rivalen og lillebror, Atlético, kan én titel per sæson så rigeligt gå an. Klubben vandt senest mesterskabet i 2014, men har aldrig løftet Champions League-pokalen.

Atlético har ellers rakt ud efter den de seneste år, men har hver gang fået et rap over nallerne af Real, der har stået i vejen tre år på stribe.

I 2014-finalen var Atlético få sekunder fra triumf, men tabte i forlænget spilletid, mens sidste års udgave blev tabt i straffesparkskonkurrence. I den mellemliggende sæson blev det samlet 0-1 på en sen scoring i kvartfinalen.

Træner Diego Simeone har dog større fokus på at nå den tredje finale på fire år end revanchelysten.

- Lige meget hvem vi møder, er målet at komme i finalen. For at nå den, skal vi slå de modstandere, vi bliver tildelt, siger argentineren ifølge Goal.

Historikken taler for tætte opgør, og respekten for Atlético er stor, understreger Reals formstærke midtbanespiller Isco.

- Atlético er et kompliceret hold at spille mod, og det bliver kun mere kompliceret i et dobbeltopgør.

- Vi har mødt dem flere gange i Champions League de seneste år, og forhåbentlig bliver udfaldet det samme denne gang, siger Isco ifølge AS.

Real har hjemmebane i den første semifinale tirsdag. Returopgøret spilles næste onsdag.

Den anden semifinale er et anliggende mellem Monaco og Juventus, hvor italienerne lægger for på udebane onsdag.

/ritzau/