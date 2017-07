Macron: Trump kan skifte mening om klimaaftale

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ser optimistisk på muligheden for, at USA's præsident, Donald Trump, vil omgøre sin beslutning om at trække USA ud af Parisaftalen om klimaet.

Det skriver avisen Le Journal de Dimanche ifølge Reuters.

- (Trump) fortalte mig, at han vil forsøge at finde en løsning i de kommende måneder, siger Macron med henvisning til sine møder med Trump i Paris torsdag og fredag.

- Vi talte i detaljer om de ting, der kan få ham til at vende tilbage til Parisaftalen, tilføjer Macron til den franske søndagsavis.

Trump overraskede under besøget i den franske hovedstad, da han på et pressemøde sagde, at "noget kan ske med Parisaftalen, lad os se".

Det blev set som tegn på, at Trump holder en dør åben for at ændre sin holdning til klimaaftalen.