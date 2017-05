Måling: Royal Greenland skal ikke privatiseres

Det fremgår af en forskningsrapport, som Rikke Becker Jacobsen, Aalborg Universitet, netop har publiceret. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Grønlands Selvstyres midler til forskningsfremme.

Rundspørge via telefon

Forskeren gennemførte i vinteren 2016 en telefonisk rundspørge til 689 anonyme borgere i Grønland, og det har resulteret i en knap 100 sider tyk rapport, som specielt er brugbar for fiskeriets organisationer og beslutningstagerne i landet.

I rundspørgen mener 64 procent af de spurgte, at Royal Greenland fortsat skal være ejet af det grønlandske samfund.

Entydige resultater

Ud over privatiseringsspørgsmålet er de mest entydige resultater:

At man altid har adgang til fiskeri til eget forbrug

At det kommercielle fiskeri skaber arbejdspladser i Grønland

At fiskeriet udføres af grønlændere

- Det er ligeledes meget vigtigt for den bredere befolkning at vide, hvem der får tildelt fiskekvoter og hvorfor. Der er modstand mod at lade alle forsørge sig selv igennem fiskeriet, men der er støtte til at sikre en geografisk spredning i adgangen til fiskekvoter så alle byer og bygder har adgang til fiskeri fremtiden. Sidst men ikke mindst er der markant modstand mod at reducere antallet af fiskere med henblik på at skabe mere fiskekvote til de enkelte fiskere og selskaber, hedder det i konklusionen, som forskeren har udarbejdet.

Indflydelse på mange

Det bemærkes i øvrigt, at fiskeripolitikken har indflydelse på op imod halvdelen af den brede befolknings dagligdag. Men indflydelsen er størst hos de ældre generationer, der er over 40 år, skriver forskeren, der er post doc ved Aalborg Universitet og affileret forsker ved Grønlands Klimaforskningscenter.