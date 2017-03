Lynge ønsker profil af børneovergreb

Viden forpligter, siger politiker Steen Lynge fra Atassut og foreslår, at man derfor tegner en risikoprofil, der kan bruges til at forebygge de mange seksuelle overgreb på børn.

- Man bør sætte ord på, under hvilke omstændigheder overgrebene typisk sker, og hvad man derfor kan gøre for at forebygge. En risikoprofil kan bruges som grundlag for oplysning og vil forpligte alle til at tage ansvar, mener Steen Lynge.

Overgreb skal forhindres

Han mener ikke, der er nok at kunne screene børn, der måske bliver udsat for misbrug. Der skal også laves mere forebyggelse, som skal forhindre, at overgrebene overhovedet finder sted.

- Det er ikke nok, at samfundet sporadisk debatterer problemet med seksuelle krænkelser af børn. Der udkommer rapporter om omsorgssvigt og misbrug af børn, og enkelte borgere tager ansvar og bringer samfundet deres egne oplevelser via kunst eller ved at skrive via de sociale medier. Men når disse rapporter er fremlagt offentligt, og de enkelte borgere har fået fremført deres oplevelser via medierne, forstummer debatten i det offentlig rum, udtaler Steen Lynge

Det er alles ansvar

Han efterlyser, at de ansvarlige myndigheder bruger de informationer, der med mellemrum kommer frem, til at lave handleplaner og til at sikre, at informationerne bliver delt med både professionelle og almindelige mennesker i hele samfundet.

- Alle borgere kan blive opmærksomme på risikosituationerne og være med til at forebygge, mener Steen Lynge.

