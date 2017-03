Lynge: Flagkunst er grøftegraveri

Under overskriften ”Hvordan bliver vi en brobyggernation” spørger Nauja Lynge politikerne, hvordan man forholder sig til emnet nu, hvor der er valg i Grønland.

Dødstrusler

- For den tankegang man implementerer lokalt, den får også betydning for forholdet til Danmark og mulighederne for selvstændighed, skriver Nauja Lynge i et indlæg, som hun har sendt til Sermitsiaq.AG.

- Suka Frederiksen har for nylig fordømt dødstrusler og garanterede, at der skulle være plads til alle i debatten. Men kun kort tid efter er den gal igen. Nu er det officielle Grønland igen med til at grave grøfter og skærpe tonen yderligere i debatten. Det er forsoningskommissionens “flagkunst” et eksempel på. Formålet synes at være, at skabe yderligere afstand til danskere. Det er helt forkert. Hvis Grønland skal opnå selvstændighed, skal vi tilbage til virkeligheden. I dagens Grønland er der behov for alle uanset om man er sorthåret, lyshåret eller mellemblond. Der er brug for alle kræfter til, at styrke vores fælles fundament. Det handler om at få styr på de allerede hjemtagne områder, styrke de unges identitet osv., hvilket er en forudsætning for at kunne blive selvstændige, fastslår debattøren, og peger på, at det i stedet handler om inklusion.

Hun frygter, at politisk tavshed vil medføre flere dødstrusler mod dem, der blander sig i debatten om selvstændighed.

Alle skal forholde sig til spørgsmålet

- Derfor er det vigtigt, at alle politikere forholder sig til dette spørgsmål. Der skal være nultolerance overfor denne afstandstagen over for de danskere, som også kalder Grønland for deres hjemland. Det er nu, vi skal se om Suka Frederiksen virkelig mener, at der skal være nultolerance overfor den slags, understreger Nauja Lynge og stiller to spørgsmål til politikerne: