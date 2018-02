Lykønskning til de nye støttepersoner

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq og Grønlands Råd for Menneskerettigheder lykønsker landets fem første uddannede støttepersoner.

- Det er med glæde, at vi kan læse i Sermitsiaq.AG, at Peqqissaanermut Ilinniarfik har uddannet fem nye støttepersoner, skriver handicaptalsmanden Christina Johnsen og formanden for Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Carl Chr. Olsen, i en fælles pressemeddelelse.

Familie og netværk ofte en stille og overset gruppe

De fem nye støttepersoner fik overrakt deres uddannelsesbeviser ved et festlig arrangement i går torsdag, efter en 1½ årig uddannelsesperiode.

- Der er tale om en helt ny uddannelse, som der i høj grad er brug for, og hvor der med ret stor sandsynlighed er jobgaranti efter endt uddannelse, skriver Christina Johnsen og Carl Chr. Olsen.



Ifølge de to, er familie og netværk til psykisk syge personer ofte en stille og overset gruppe, og derfor en sårbar og udsat gruppe:

- Derfor er det glædeligt, at den nye uddannelse er målrettet personer med psykisk lidelser, da det ofte kan være meget hårdt at være pårørende til et familiemedlem med en psykisk lidelse, skriver de to.

Pårørendeforening støtter uddannelsesinitiativet

Uddannelsen til støtteperson er tilpasset til syge, der kan bo i eget i hjem. Støttepersonen kan hjælpe den psykisk syge til at være mere selvhjulpen, med rengøring og hygiejne, men også til at hjælpe med at komme i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet.

Derfor glæder det også foreningen for sindslidende og deres pårørende, Sugisaq, at der er blevet etableret en uddannelse til støttepersoner for handicappede:

- Der er stor behov for opkvalificering af faggrupperne, der arbejder med psykisk handikappede. Derfor støtter vi altid uddannelsesinitiativer til personalet for psykisk handicappede, siger formanden for Sugisaq, Ezikias Therkelsen til Sermitsiaq.AG.