Lurepasseri efter Saras afgang

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. oktober 2018 - 14:32

På et pressemøde mandag, hvor Sara Olsvig meddelte sin afgang, ville de to næstformænd Múte B. Egede (organisatorisk) og Aqqaluaq B. Egede (politisk) ikke fortælle klart og utvetydigt, om de stiller op til formandsposten på den ekstraordinære kongres, som partiet vil indkalde til.

Såvel Múte som Aqqaluaq sagde på pressemødet næsten ud fra samme manuskript ganske uldent:

Hovedbestyrelsen orienteret

- Nu skal vi i gang med at forberede den ekstraordinære kongres. Og baglandet skal have mulighed for at vurdere, hvilke formandsemner der kan stille op. Alle kan jo stille op, sagde de næsten enslydende uden at ville afsløre, om de havde ambitioner om at blive partiets næste formand.

Hovedbestyrelsen i IA blev i går søndag orienteret om beslutningen. Sara Olsvig fratræder øjeblikkeligt og formandsposten varetages midlertidigt af Aqqaluaq B. Egede indtil det ekstraordinære landsmøde som skal gennemføres, når efterårssamlingen er overstået.

Afløseren i Inatsisartut

Sara Olsvigs plads i Inatsisartut vil hun afgive den 5. november. Aqqa Samuelsen er første stedfortræder og vil derfor få plads i Inatsisartut. Han kommer fra Qasigiannguit.

Sara Olsvig fik syv år i formandsstolen og markerede et generationsskifte i partiet, da hun overtog chefposten efter Kuupik Kleist.