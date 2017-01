Lukas Graham-koncert er forbudt for børn

Flere forældre i Nuuk har i god tro købt billetter til koncerten med Lukas Graham, der kommer til Nuuk til sommer.

Men nu viser det sig, at der er en aldersgrænse på 16 år til koncerten, selvom rigtig mange af Grahams fans er yngre.

Læs også: Ønske opfyldes: Lukas Graham kommer

- Der stod ikke noget i betingelserne for købet, at man skal være 16 år. Har i god tro købt til hele familien, skriver en af de frustrerede købere til Nanoq FM, der markedsfører koncerten på deres facebookside.

Flere forældre fortæller, at de allerede har købt billetter til deres børn, der er under 16 år, mens andre udtrykker skuffelse over, at de ikke, som ønsket, kan tage deres børn med ind og høre den populære musik.

- What? 16 år? Min datter er 13 på det tidspunkt, og vi havde aftalt, hun kunne komme med mig. Hun er stor fan!, skriver en kvinde til radiostationen.

Salg af alkohol

Grunden til, at børnene ikke må tage med til koncerten er, at der vil blive solgt alkohol til arrangementet.

- Der arbejdes på højtryk for at imødekomme alles ønsker. Men da der er salg af øl/alkohol, er vi meget forsigtige med ikke skabe en situation for de helt yngste. Men hold øje med vores opdateringer, da vi snart har en løsning for de helt unge, lover Nanoq FM.

Billetter kan refunderes

Radiostationen håber, at der i forbindelse med Lukas Grahams ophold i Nuuk kan blive arrangeret en børnekoncert uden alkohol, og de oplyser, at folk, der har købt billetter til koncerten, kan få dem returneret, hvis koncertgængerne er under 16 år.

Børn over 16 år skal iøvrigt ledsages af voksne, hvis de skal med til musikarrangementet, der afvikles i Inussivik 20. juni i år.