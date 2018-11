Lufthavnspakken: Tættere på selvstændighed - eller længere fra?

Walter Turnowsky Torsdag, 15. november 2018 - 15:36

Bringer lufthavnspakken landet tættere på eller længere fra selvstændigheden? Det er et af de spørgsmål, der splitter oppositionen og flertallet.

Siumuts ordfører er ikke i tvivl.

- Disse investeringer er nødvendige for at skabe udvikling og nye indtægter, sagde Karl-Kristian Kruse.

- Derfor er disse investeringer nødvendige for at vi kan få øget selvstændighed.

Demokraternes formand, Niels Thomsen var inde på det samme.

- Aktuelt er vores største politiske projekt at opnå politisk selvstændighed, sagde han.

- Vi er klar over, at vi skal forbedre vores fundament som samfund hvis vi skal formå at indfri denne målsætning, Det gælder eksempelvis i forhold til socialområdet, skole- og uddannelsesområdet samt i forhold til økonomien.

- Demokraatit er overbevist om, at vi med lufthavnspakken tager et vigtigt og korrekt skridt i den rigtige retning. Ved etablering af de nye lufthavne skaber vi et grundlag for vækst i erhvervslivet samt for økonomisk vækst for hele samfundet.

Oppositionen ser stik modsat på det.

- Vi er ved at sælge vores land til den danske stat, sagde Hans Enoksen (PN) i en kommentar til Karl-Kristian Kruse (S).

- Vetoretten til staten betyder, at den får afgørende indflydelse.

En kommentar, som Siumut-ordføreren reagerede skarpt på.

- Vi har ikke solgt Grønland. Jeg vil kraftigt opfordre til, at man holder sig til sandheden, lød replikken fra Karl-Kristian Kruse.

Inuit Ataqatigiit mener også, at man fjerne sig fra selvstændigheden med den ejeraftale med Danmark, som er på vej.

- Vi har hilst den danske stats investering velkommen og ønskede at deltage. Vores primære ønske er, at den danske investering ikke skal resultere i begrænsninger for det grønlandske samfunds virksomhed samt for selvstyre i Grønland, sagde partiets ordfører Aqqaluaq B. Egede.