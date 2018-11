Lufthavnspakken: Samarbejdspartiet stemmer blankt

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. november 2018 - 09:15

Koalitionen og Demokraatit stemmer for, Partii Naleraq stemmer imod og Samarbejdspartiet vil ligesom Inuit Ataqatigiit stemme blankt, når lufthavnspakken torsdag bliver endelig vedtaget i Inatsisartut.

- Vi fastholder vores kritik fra tidligere: Der er fortsat alt for meget der er uafklaret. Lufthavnsprojektet er ikke fremtidssikret og jeg føler mig ikke overbevist om, at det er rentabelt, siger Samarbejdspartiets medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen til Sermitsiaq.AG.

Kritiserer hemmelighedskræmmeri

Allerede forude for andenbehandlingen i Inatsisartut efterlyste Samarbejdspartiet større åbenhed inden Inatsisartut gældssætter landet for omkring 3 milliarder kroner. Tillie Martinussen (Sam) mener fortsat, at alt for mange oplysninger, beregninger og rapporter er skjult bag udvalgenes lukkede døre.

- Der er mange oplysninger, som udelukkende finansudvalgets medlemmer har fået, og som er fortrolige. Jeg finder det uansvarligt, at 31 medlemmer i Inatsisartut nu skal træffe så vidtgående en beslutning uden at det sker på et oplyst grundlag.

- Jeg mener ikke, at projektet som det ser ud i dag, er rentabelt. Jeg frygter af renterne og afdragene på lånene vil gøre os alle fattigere i løbet af få år.

Tillie Martinussen (Sam) kritiserer desuden, at fremtiden for Kangerlussuaq og Narsarsuaq fortsat er uafklaret.