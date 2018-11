Lufthavnspakken: Hurtigruten sætter skub i hotelprojekter

Walter Turnowsky Fredag, 16. november 2018 - 07:39

Mange mennesker har fulgt med, da Inatsisartut i går vedtog lufthavnspakken. Også i Oslo var øjnene rettet mod begivenhederne i Inatsisartut. Hurtigrutens koncerndirektør Thomas Westergaard planlægger store investeringer i Nuuk og Ilulissat, og han fulgte derfor nøje med på Sermitsiaq.AG.

- Der er en stor mærkedag for Grønland. Jeg kan sagtens forstå, at projektet har ført til intense debatter. Men for mig at se, åbner de nye lufthavne for masser af muligheder for Grønland, siger han til Sermitsiaq.AG.

Og medlemmerne af Inatsisartut havde dårligt sluppet afstemningsknappen, før Thomas Westergaard gik i gang med at arbejde videre Hurtigrutens projekter i Grønland.

- Jeg er ved at sætte mig ind, hvad der helt præcist er besluttet. Men allerede her til morgen har der været den første mailkorrespondance med henblik på at sætte møder op.

Skal være klar når turisterne kommer

Hurtigruten har blandet andet planer om at bygge et hotel i Nuuk til en pris på i hvert fald en kvart milliard kroner, som får omtrent 120 værelser . Derudover er Hurtigruten parat til at investere i en række af aktiviteter i samarbejde med lokale operatører fra Nuuk.

Også i Ilulissat er der planer om et stort hotelbyggeri.

- Nu begynder vi konkret at drøfte med forskellige partnere, hvordan vil skal gribe tingene.

Hurtigruten vil således nu forberede projekterne, men Thomas Westergaard vil afvente, at aftalerne med entreprenørerne til lufthavnene er underskrevet inden hotelbyggerierne bliver sat i gang.

- Det er planen, at hotelbyggeriet og etableringen af de øvrige projekter sker parallelt med byggeriet af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Det er jo afgørende, at der er både overnatning og oplevelser til turisterne, der vil komme, når lufthavnene står færdig.

Med en byggetid på 2 ½ til 3 år for et stort hotel i Grønland flugter det meget godt med den anslåede byggetid for lufthavnene.