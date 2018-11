Lufthavnspakken er på plads

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. november 2018 - 05:24

Lufthavnspakken vil torsdag blive vedtaget i Inatsisartut med kun få stemmer imod. Det står klart efter at finansudvalget har afgivet sin sidste betænkning i sagen.

Demokraterne havde allerede, da de blev støtteparti for koalitionen lovet, at de vil bakke om lufthavnspakken. Og den støtte fastholder partiet uden vaklen. Ved anden behandlingen i Inatsisartut efterlyste partiet det mere præcise indhold af ejeraftalen om Kalaallit Airports med Danmark. Efter flere samråd føler partiet sig nu tydeligvis klædt på til at støtte loven om anlæggelsen af de tre lufthavne uden forbehold.

- Siumut og Demokraatit går nu forrest om at træffe beslutning om vor tids største byggeri, der vil danne ramme for større vækstmuligheder til gavn for hele samfundet, hedder det i betænkningen fra udvalget.

- Vi fra Siumut og Demokraatit er stolte af, at kunne stå i spidsen for nyere tids største og vigtigste beslutning i Inatsisartut.

Inuit Ataqatigiit er kritisk overfor ejeraftalen med den danske stat, som de mener, giver staten for stor indflydelse. Også en stribe andre punkter er partiet kritisk overfor. Men grundlæggende går Inuit Ataqatigiit ind for, at de tre lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq skal bygges. Det betyder, at partiet har undladt at stemme i finansudvalget.

- Med henvisning til vores bemærkninger ved andenbehandlingen har Inuit Ataqatigiit besluttet sig for hverken at stemme for eller imod forslaget, står der i betænkningen.

Partii Naleraq fastholder - ikke overraskende - sin modstand. Partiet foreslår, at man i stedet for skal anlægge 1.200 meter baner i hele ni byer.

Samarbejdspartiet er ikke længere repræsenteret i finansudvalget.