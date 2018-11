Lufthavnspakke: Ændringsforslag afvist

Walter Turnowsky Torsdag, 15. november 2018 - 12:50

Et flertal i Inatsisartut har afvist en anmodning fra Inuit Ataqaitigiit om at afbryde forhandlingen i salen, så der kan formuleres et ændringsforslag.

IA’s ordfører Aqqaluaq B. Egede havde foreslået, at lufthavnene skal bygges i etaper.

Inatsisartuts foretningsorden siger, at ethvert medlem kan fremsætte et ændringsforslag. Inatsisartut skal efterfølgende tage stilling til, om mødet skal afbrydes for at man får tid til at formulere det præcise forslag. Og det var dette, som et flertal sagde nej til.