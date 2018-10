Lufthavnsbyggeri vil belaste Sundhedsvæsenet

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. oktober 2018 - 06:45

Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen har fremlagt et ændringsforslag til lufthavnspakken, hvori det afsløres, at Sundhedsvæsenet må formodes at skulle have ekstrabevillinger over finansloven.

Afledte konsekvenser

- Et så stort og omfattende projekt, som lufthavnsbyggerierne er, vil naturligvis påvirke sundhedsvæsenet og medføre en forholdsmæssig meromkostning af ikke uvæsentlig karakter, som ikke kan indeholdes inden for den eksisterende bevilling uden at have afledte konsekvenser andre steder i sundhedsvæsenet, står der i lovbemærkningen til ændringsforslaget.

- Det forventes at meromkostningen vil dækkes ved gængs bevillingsmæssig praksis over fremtidens finanslove, fremgår det.

Arbejdere skal forsikres

Det fremgår også, at Kalaallit Airports skal sikre, at arbejdsgivere, der anvender ”udenlandske bygge- og anlægsarbejdere er kontraktligt forpligtet til at tegne forsikring til dækning af det grønlandske sundhedsvæsens udgifter til evakuering, transport og behandling af syge og tilskadekomne bygge- og anlægsarbejdere, der ikke har ret til gratis ydelser efter den til enhver tid gældende lovgivning om sundhedsvæsenets ydelser”.

Vurdering fra sag til sag

Af bemærkningerne fremgår det også, at man i hver enkelt sag skal vurdere om en ydelse fra det grønlandske sundhedsvæsen er gratis eller skal ske mod betaling.

- I tilfælde af større arbejdsulykker vil det bero på det grønlandske sundhedsvæsens konkrete kapacitet om der kan tilbydes evakuering, transport og behandling.

Ændringerne i lufthavnspakken skal andenbehandles den 15. oktober. Det fremgår ikke af bemærkningerne, hvor store ekstraomkostninger Sundhedsvæsenet forventes at få i forbindelse med byggeriet af de nye og længere lufthavne.