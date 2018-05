Lufthavne: Overskud i Nuuk - underskud i Ilulissat i de første år

Walter Turnowsky Onsdag, 02. maj 2018 - 14:21

Hvis de planlaget lufthavne bliver ført ud i livet, så vil der være overskud i Nuuk fra første dag. Til gengæld vil Ilulissat køre med underskud i nogle år, og Qaqortoq får et vedvarende underskud. Det fremgår af den årsberetning som Kalaallit Airports netop har udsendt.

- Lufthavnen i Nuuk, set fra et driftsøkonomisk perspektiv, er en god forretning allerede fra første dag, og vil generere positivt cash-flow fra ibrugtagningen i 2022, hedder det i beretningen.

I beregningerne har Kalaallit Airports taget udgangspunkt i de faktiske passagertal, samt den vækst, som man har set de seneste mange år. Væksten er dog sat lavere end den man har set. Passagerafgiften er sat til det samme niveau som i dag, og det samme gælder for belægningsgraden af flyene.

Med det udgangspunkt viser beregningerne, at der vil gå nogle år inden passagertallet i Iluissat er stort nok, til at lufthavnen giver overskud. Det fremgår dog ikke, hvor mange år, der tales om.

Mulighed for overskud i Qaqortoq

Som det tidligere er meldt ud, så vil Qaqortoq med disse forudsætninger køre med et vedvarende underskud.

En større vækst i passagertallet vil dog ændre billedet, så også Qaqortoq kan give overskud.

- Beregningerne viser imidlertid også, at der kun skal en beskeden vækst til i passagerantallet for at lufthavnen i Ilulissat bliver overskudsgivende på et tidligere tidspunkt, og før også lufthavnen i Qaqortoq isoleret set vil generere positivt cash-flow.

Kalaallit Airports afholder generalforsamling 15. maj.