Lufthavne: Kim og Vivian skal forklare om amerikanske planer

Walter Turnowsky Torsdag, 20. september 2018 - 14:44

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg indkalder formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender til et lukket samråd mandag den 24. september.

Det sker efter at det amerikanske forsvarsministerium mandag meldte ud, at man overvejer at investere i landets lufthavne.

- Samrådet vil blive brugt til en nærmere drøftelse af den amerikanske erklæring, hvorunder udvalget bl.a. vil stille spørgsmål til de politiske detailforhandlinger, som erklæringen nu må antages at give anledning til, skriver udvalgsformand Aleqa Hammond (NQ) i en pressemeddelelse på vegne af udvalget.

- Udvalget er herunder særlig interesseret i forhandlingernes forventede tidshorisont, samt de økonomiske og sikkerhedspolitiske konsekvenser, som eventuelle amerikanske forsvarsinvesteringer måtte have for Grønland.

Samrådet betyder dog ikke, at offentligheden bliver klogere på, hvad der ligger bag de planlagte amerikanske investeringer. Det kommer nemlig til at foregå bag lukkede døre.

- Idet en del af informationerne omkring de mulige amerikanske investeringer er tilgået udvalget i fortrolighed, vil mødet blive gennemført som et lukket samråd, hedder det videre.

Efter at amerikanske ambassade i Københvavn havde offentliggjort erklæringen på Twitter og Facebook udsendte det danske udenrigsministerium og først siden Selvstyret samme pressemeddelelse. I den forbindelse indskærper udvalget at sådanne pressemeddelelser fremover bør udsendes samtidigt i begge lande.