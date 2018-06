Lufthavne: Kielsen og Løkke sætter ømtåleligt emne på dagsordenen

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 12. juni 2018 - 18:23

Et af emnerne under rigsmødet på Færøerne tirsdag var udenlandske investeringer i rigsfællesskabet.

Emnet er især relevant for Grønland. Derfor besluttede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og landsstyreformand Kim Kielsen (S) at udskyde drøftelserne om de grønlandske lufthavnsplaner til et møde i København onsdag.

- Jeg så jo gerne, at Danmark under en eller anden form engagerer sig i det. For jeg anerkender fuldt ud, at Grønland har brug for et investeringsløft, siger Lars Løkke Rasmussen til KNR.

Ømt emne

Det statsejede kinesiske selskab China Communications Construction Company (CCCC) er prækvalificeret til at stå for lufthavnsbyggerierne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Det har skabt bekymring hos den danske regering. Emnet har også været meget debatteret i folketinget på det seneste, både ved afslutningsdebatten, forespørgslen om rigsfællesskabet og på et samråd.

I forbindelse med debatten om rigsfællesskabet udtrykte statsministeren sin bekymring for, at selskaber i andre lande får for meget indflydelse på infrastrukturen i Grønland.

Den samme bekymring udtrykte Lars Løkke Rasmussen tirsdag på rigsmødet.

- En af de ting, vi konkret har diskuteret, er hele det her spørgsmål om offentlig orden og sikkerhed. Og hvordan finder man en balance mellem at være åben for internationale investeringer og ikke være naiv og passe på sin egen infrastruktur, sagde statsministeren på et pressemøde efter rigsmødet ifølge KNR.

Passende med separat møde

Færøske medier beretter, at emnet omkring udenlandske investeringer blev drøftet ganske kort tirsdag, da det mere er et spørgsmål mellem Grønland og Danmark end mellem Færøerne og Danmark.

KNR skriver, at alle tre politikerne lægger vægt på, at dialogen skal ske med respekt for kompetencefordelingen mellem landene.

Kim Kielsen vil ikke uddybe, hvad han og Lars Løkke Rasmussen skal drøfte på mødet på onsdag. Han siger, at det ikke være passende at uddybe det på rigsmødet, hvor Aksel V. Johannesen er vært.

Kurs mod selvstændighed

Overfor Kringvarp Føroya siger Kim Kielsen, at al lovgivning, som Grønland nu laver, er med henblik på, at Grønland bliver selvstændigt.

- Man går ikke ud og kapper alle bånd. Vi skal have et økonomisk selvbåret Grønland. Det kan være, at samarbejdspartneren stadig bliver Færøerne og Danmark, men vi skal være herre i eget hus, siger Kim Kielsen.