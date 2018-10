Lufthavn i Qaqortoq: Kun gevinst hvis Narsarsuaq bliver heliport

Walter Turnowsky Torsdag, 25. oktober 2018 - 12:49

Naalakkersuisut har fået udarbejdet en rapport, hvor man har undersøgte tre forskellige muligheder for fremtiden for Narsarsuaq. Og konklusionen i rapporten er klar.

- Baseret på ovenstående samlede økonomiske analyse af trafikstrukturen i Sydgrønland vil det være mest lønsomt at etablere den nye lufthavn i Qaqortoq med en 1500 meter bane og nedgradere Narsarsuaq Lufthavn til en heliport, hedder det i rapporten, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll.

I rapport er der regnet på følgende tre scenarier:

Der bygges en 1.500 meter bane i Qaqortoq og 1.820 meter banen i Narsarsuaq bevares. Der bygges en 1.500 meter bane i Qaqortoq og Narsarsuaq nedgraderes til 800 meter. Der bygges en 1.500 meter bane i Qaqortoq og Narsarsuaq nedgraderes til heliport.

Konklusionen er, at der alene kommer en samfundsøkonomiske gevinst, hvis man nedgraderer Narsarsuaq til heliport. Over en periode på 20 år tjener samfundet 47 millioner kroner på dette. Hovedparten af den samlede gevinst kommer af den værdi, som den sparede rejsetid udgør for samfundet.

Løsningen med en 800 meter bane i Narsarsuaq vil koste samfundet 28 millioner kroner. Bevarer man de 1.820 meter ved siden af lufthavnen i Qaqortoq vil det koste 174 millioner. Hvis man undlader at bygge en ny lufthavn i Qaqortoq, vil det samfundsmæssige tab være på 31 millioner kroner.

Underskud

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en samfundsøkonomisk gevinst og altså ikke som sådan tale om penge i banken. Ser man på driftsresultatet alene, så vil der over 20 år være et underskud i alle tre scenarier, som vil være på henholdsvis 56 millioner kroner, 131 millioner kroner og 277 millioner kroner. Indtægterne vil altså ikke kunne opveje udgifterne til at bygge lufthavnen i Qaqortoq samt til at drive de to lufthavne.

Rambøll har ikke regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser af at lukke Narsarsuaq helt.

- Det skal bemærkes, at det er forudsat i analysen, at trafikbetjeningen af Narsarsuaq bevares i en eller anden form, idet der politisk er givet udtryk for, at Narsarsuaq ønskes bevaret som bygd, selvom hovedaktiviteten som hublufthavn i Sydgrønland nedlægges, hedder det i rapporten.

Naalakkersuisut har fået forelagt rapporten på et møde 22. oktober, hvor den er blevet taget til efterretning. Den er sendt til Inatsisartuts anlægsudvalg samt finans- og skatteudvalget.