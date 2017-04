Lufthavn afspærret efter mistænkelig fund

Mandag morgen blev dele af Kangerlussuaq Lufthavn afspærret af hensyn til sikkerheden.

Det skete efter, at politiet modtog fra personalet i lufthavnsvæsenet en anmeldelse om fund af mistænkeligt – og muligt farligt – indhold i en indchecket kuffert.

- Ejeren af bagagen blev truffet og det blev konstateret at der ikke var noget i bagagen som var til fare for andre eller for flysikkerheden, skriver politiet.

Afspærringen blev herefter annulleret og normal flytrafik er genoptaget.