Lov: Svensk forbud mod uran-udvinding

Redaktionen Lørdag, 19. maj 2018 - 12:48

På den baggrund opfordrer Greenpeace Nordic det nytiltrådte Naalakkersuisut om at genoverveje deres stilling i uran-sagen, som tirsdag udløste demonstrationsmarcher i Narsaq og Nuuk.

Sune Scheller, projektleder i Greenpeace:

- Det er et helt naturligt skridt, som Sverige nu tager på vejen mod en mere bæredygtig energiforsyning. Vi mener, at det nytiltrådte Naalakkersuisut bør tage det svenske signal til grundig efterretning og genoverveje, hvorvidt en uran-producerende mine i Sydgrønland ikke alene vil udgøre en uacceptabel risiko for miljø og mennesker, men også understøtte en energiform uden reel fremtid.

Begrundelsen

Den svenske begrundelse for at indføre et forbud er en konsekvens af, at landet har en målsætning om at 100 procent vedvarende energi i elektricitetsforsyningen i 2040, oplyser Greenpeace.