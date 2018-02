Det krævede ikke lang tids overvejelse, da Henrik Thomsen blev kontaktet af Nakuusa og spurgt om han vil medvirke i deres kampagnefilm mod seksuelle overgreb.

- Jeg var klar med det samme, siger han til Sermitsiaq.AG.

Skal ikke opleve det samme helvede

Motivationen er den samme, som da han for to år stod frem på facebook og fortalte om de seksuelle overgreb, som han selv var udsat for som lille barn.

- Jeg vil gøre noget for at løse det her problem, siger Henrik Thomsen.

I sit oprindelige indlæg beskriver han den smerte, som han i perioder gik igennem.

Ligesom andre, der har være udsat for overgreb, nåede også Henrik Thomsen på et tidspunkt det punkt, hvor han overvejede at tage sit eget liv. Men allerede inden han stod frem, havde han nået en form for afklaring.

- Jeg kan ikke lave om på det der er sket for mig; det må jeg leve med. Men jeg kan gøre mit til, at andre børn ikke skal gå igennem det samme helvede.

Vil give mod

Så selvom Henrik Thomsen har fortalt sin historie flere gange, så var han altså ikke i tvivl om, at han vil gøre det endnu engang.

- Jeg har lovet mig selv, at jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at stoppe seksuelle overgreb, siger han til Sermitsiaq.AG

Henrik Thomsen håber, at han ved at stå frem kan give andre ofre for seksuelle overgreb håb og mod. Mod til at tale med nogen om overgrebet. Mod til at melde sagen til politiet.

- Jeg forstår 100 procent, at det er svært at stå frem. Jeg husker selv, hvor flovt jeg følte at det var, at jeg var blevet udsat for seksuelle overgreb - og hvor nervøs jeg var inden jeg røbede min hemmelighed.

- Men jeg fandt ud af, at der ikke er noget at være flov over. Efter jeg stod frem har jeg oplevet stor opbakning.

Mange fortalte for første gang

Men Henrik Thomsen oplevede også, hvor stort et tabu problemet stadig er. Hvor stor en overvindelse det stadig er for mange at tale om det, som en voksen har gjort ved dem.

- Efter jeg stod frem blev jeg kontakt af mange, hvor jeg var den første, som de fortalte det til. De spurgte, hvad de skulle gøre. Jeg kunne jo blot fortælle dem, hvad jeg havde gjort.

Og netop derfor ser har frem til, at Nakuusas kampagne går i gang i dag.

- Jeg er da lidt spændt, men mest af alt føler jeg en vis stolthed. Det er en god følelse at hjælpe med at gøre noget ved så stort et problem, slutter Henrik Thomsen.

Nakuusas kampagne starter i dag. Den består blandt andet af seks kampagnefilm og spots, der skal vises på radio og tv. Foruden radio og TV består indsatsen af blandt andet plakater, foldere, velkommen til verden-pakker til alle nyfødte og deres forældre, pins til salg i udvalgte butikker og en bog til teenagere om at sætte grænser.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP: HER ER EN RÆKKE MULIGHEDER