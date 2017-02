Lover høringsprocedurer ved forhandlinger

Som Sermitsiaq.AG skrev onsdag, så har fungerende naalakkersuisoq for infrastruktur Múte Bourup Egede (IA) holdt borgermøde i Qeqertarsuaq om de trafikale problemer.

Der var omkring 80-100 fremmødte ved borgermødet.

Her fremlagde Múte Bourup Egede også igangværende og fremtidige politiske målsætninger.

Blandt deltagerne i borgermødet blev det påpeget at det var nødvendigt med længere trafikpolitiske tiltag, der er udenfor partipolitiske hensyn.

Læs: Qeqertarsuaq har fået nok af Disko Line

Lokal viden

- Al den information som vi have fået af befolkningen i Qeqertarsuaq og resten af Grønland skal struktureres og tages op som en orientering i Naalakkersuisut, siger Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Og der skal være tættere samarbejde med befolkningen.

For her påpeger naalakkersuisoq for infrastruktur, at 'der ved igangsættelser af fremtidige forhandlinger af servicekontrakter bør indføres høringsprocedurer med befolkningen, som minimum.'

Læs: Snart bliver det nemmere at klage til Disko Line

Læs: Disko Line i kort snor