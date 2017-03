Mange lovende talenter i Inuit Sport og Dene Games

Grønlandsmesterskaberne i Arctic Sports blev afholdt i Ilulissat i sidste uge, hvor der var 130 deltagere ved mesterskaberne.

Efter mesterskaberne har landstræner i Inuit Sport, Kim Rosing, og landstræner i Dene Games, Niels Benjaminsen, udvalgt lovende deltagere fra mesterskaberne.

Stor talentmasse

Landstræner i Inuit Sport, Kim Rosing, er imponeret over talentmassen.

- Flere klubber har vist stor fremgang. De enkelte deltagene klubber har jo ingen idrætshaller, men de viste under mesterskaberne, at de kan konkurrere på lige fod med de andre, skriver Kim Rosing i en meddelelse.

Og han er glad for, at sporten er under stor udvikling.

- De bedste deltagere bliver nu udfordret, og det er kun godt. Talentmassen har aldrig været større, fremhæver han.

Niels Benjaminsen, der for nyligt blev valgt som landstræner i indianernes sportsgren Dene Games, er også imponeret over udviklingen i sporten.

- Det har været svært at udpege de udvalgte, da der er masser af gode udøvere. Jeg håber virkeligt på, at alle fortsætter deres udvikling, siger han.

Udvalgte udøvere i Inuit Games:

Piger:

Britta Tobiassen Qaarsut

Katja Nielsen Qaarsut

Najannguaq Grønvold Uummannaq

Mina Kristiansen Uummannaq

Kvinder

Heidi Jørgensen Ilulissat

Bodil Mikaelsen Qaqortoq

Bibi Mikaelsen Qaqortoq

Linda L Brandt Ilulissat



Drenge:

Andreas Johansen Nuuk

Flemming Nielsen Uummannaq

Julius Albrechtsen Nuuk

Aqqa Hans Nielsen Qaarsut

Herrer:

Bent Jakobsen Nuuk

Tonny Holm Fisker Nuuk

Aron Berthelsen Nuuk

Steffen Knulst Nuuk

Pilo Rasmussen Ilulissat

Minik Rasmussen Ilulissat

Inuit Sport fra Grønland skal have 16 deltagere med ved Arctic Winter Games til næste år - landstræneren udvælger deltagerne i november.

Udvalgte udøvere i Dene Games:

Piger:

Andrea Kleist Korneliussen Qaarsut

Katja Nielsen Qaarsut

Kaya Nielsen Qaarsut

Tupaarnaq Markussen Qaarsut

Mina Kristiansen Uummannaq

Holga Dina Thorning Uummannaq

Drenge:

Aqqa Hans Nielsen Qaarsut

Qasiaq Kruse Qaarsut

Julius Albrechtsen Nuuk

Niels Arkaluk Heilmann Nuuk

Juaansinnguaq Mathiassen Uummannaq

Aningaaq Heilmann Kleist Qaqortoq

Herrer:

Alfred Lindenhann Ilulissat

Kristiaannguaq Lange Ilulissat

Jens Jørgen Lange Ilulissat

Edvard Poulsen Ilulissat

Julius Amossen Qaarsut

Edvard Kruse Qaarsut

Minik Møller Platou Sisimiut

Suulut Geisler Århus DK

Landstræneren udpeger 16 kommende AWG-deltagere også i november.