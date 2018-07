Lov afgør, hvor mange der vil flytte fra Herstedvester

Walter Turnowsky Torsdag, 05. juli 2018 - 09:56

Der bliver efter al sandsynlig væsentligt flere end fem, der ender med at flytte fra Herstedvester til den nye anstalt, når den åbner næste år. Det vurderer direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen.

- Vi har lige nu en melding, at en håndfuld med sikkerhed vil flytte, men vi har endnu ikke haft mulighed for at spørge de dømte direkte, siger Naaja Nathanielsen.

Kriminalforsorgen afventer nemlig en lov, som skal definere betingelserne for overflytningen til Grønland. Folketinget ventes at behandle loven i oktober i år.

- Vi kan ikke gå til dømte, og spørge om de vil flyttes til Grønland, før vi kan fortælle dem præcist, hvad betingelserne er. Det ville være helt urimeligt.

Fortrydelsesret

Hvad der kommer stå loven, kan nemlig blive helt afgørende for, hvor mange af de 27 indsatte, der vælger at flytte til den nye anstalt.

Et vigtigt punkt for mange kan være, om de får mulighed for at fortryde, om der bliver skrevet en såkaldt tilbagekaldelsesret ind loven. Dette er ikke med i forslaget fra justitsministeriet, men Inatsisartut har skrevet ind i sin betænkning, at man fra grønlandske side ønsker dette.

- Der er min vurdering, at en tilbagekaldelsesret vil få antallet til at stige betydeligt, siger Naaja Nathanielsen.

Det vil nemlig give de indsatte en form for sikkerhed, hvis de beslutter sig for at forlade det velkendte i Herstedvester.

Også andre faktorer, som muligheden for at få fortsat psykiatrisk eller medicinsk behandling, kan blive afgørende for, om den enkelte siger ja eller nej til at flytte.

Antal kendes i starten af 2019

Hvis loven går igennem Folketinget som planlagt, så regner Naaja Nathanielsen med, at Kriminalforsorgen kender det præcise tal i starten af næste år.

Men selvom hun altså regner med, at flere end de fem vil sige ja, så bliver det næppe alle 27, der flytter.

- Den enkelte har måske boet længe i Danmark og har mistet tilknytningen. Derudover kan enkelte være i gang med et udslusningsforløb, og så giver det jo god mening, at den pågældende gør det færdigt.

Der bliver 40 lukkede pladser på den nye anstalt. Af dem skal politiet bruge de 10 til tilbageholdte. Så med 30 pladser er der plads til alle fra Herstedvester, hvis de skulle beslutte sig for at blive flyttet.