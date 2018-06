Lottovinder fra Tasiilaq: Jeg kunne ikke engang betale min el-regning

Danske Spil Fredag, 22. juni 2018 - 12:31

En mand i 40’erne fra Tasiilaq blev i fredags den heldige vinder af over 5,4 millioner kroner i en delt 2.præmie i Eurojackpot.

- Jeg er virkelig så glad. De sidste tre-fire år har været en lang kamp, efter jeg gik konkurs med mit firma. Så jeg har været helt dernede, hvor jeg hverken kunne betale brændstof til oliefyret eller min el-regning. Så det har været hårdt at kæmpe sig tilbage. Og nu sker dette. Det er helt fantastisk, fortæller den glade vinder, da Danske Spil fanger ham på telefonen.

Det har taget ham nogle dage bare at finde ud af, at det var ham der var blevet millionær, selvom snakken er gået i det lille samfund, siden det blev offentliggjort, at vinderkuponen var købt netop der.

- Grønland er fire timer foran i forhold til Danmark, så når tallene bliver trukket, er det midt om natten hos os. Både lørdag og søndag havde vi familiearrangementer, så der tænkte jeg slet ikke over det, fortæller han.

Det var først da mandens ex-kone ringede mandag morgen og spurgte om, det kunne være ham, der var vinderen, at tankerne blev sat i gang.

-Jeg har spillet Lotto siden, jeg blev 18, så hun ved, at jeg spiller med, når der har været råd. Vi har et meget fint forhold og taler fortrolig om mange ting. Men jeg kunne ikke svare hende, for jeg kunne simpelthen ikke huske, om jeg havde købt en kupon. Men hvis jeg havde, så lå den på mit kontor, der hvor jeg arbejder, siger manden, der er far til fem med et aldersspænd på 1-27 år.

Derudover har han to bonusbørn og en kæreste.

Skæbnen ville, at han havde spillet fodbold om søndagen og var kommet til skade, så han kunne ikke komme hen på kontoret og tjekke, om der lå en kupon. Og mens han lå derhjemme loggede han på Facebook og kunne se, at der stod, at en kvindelig vinder var fundet.

- Så slog jeg det jo straks helt ud af hovedet. Senere fandt jeg ud af, at det bare var rygter. Snakken går jo livligt i et lille samfund som vores og alle har talt om, hvem vinderen kunne være.

Tirsdag var han igen på computeren og så i en artikel, at man stadig søgte efter vinderen.

- Så begyndte hjertet altså at galopere, men jeg skulle have mine børn til middag om aftenen, så jeg var nødt til at vente til vi havde spist, lyder det,

Efter middagen humpede han ned til sit kontor for ganske rigtigt at finde en kupon. Og på den var der fem rigtige vindertal samt et stjernetal.

- Jeg kunne jo ikke stå og råbe og skrige, selvom jeg havde lyst til det. Men min datter og min kæreste stod udenfor, og min kæreste var ved at ryge en cigaret, så jeg sagde til min datter at hun lige skulle komme indenfor. Der fortalte jeg hende, at det var mig, der havde vundet. Og så omfavnede vi hinanden.

Også resten af familien er meget glade for den store gevinst, men børnene skal ikke forvente de store udskejelser og forkælelse.

- Jeg har aftalt med min ekskone og min kæreste, at vores børn selvfølgelig skal have ordentligt tøj og alle de elektroniske ting, man er nødt til at have for at kunne følge med. Men jeg har for alvor lært værdien af penge, så de skal ikke bare sløses væk.

Den nyudklækkede millionær vil i første omgang bruge pengene på, at renovere familiens hus og købe en bil, en båd og en snescooter.

- Resten af pengene skal investeres, så der er pengene til børnenes uddannelse, og til når jeg ikke kan arbejde mere.

Dog skal der også sættes lidt af til gode oplevelser.

- Til efteråret vil jeg meget gerne med min ældste søn til England og se en Manchester United kamp. Jeg har været fan siden 1992, hvor Schmeichel blev målmand. Og jeg har nok smittet min ældste søn lidt på det punkt, siger han med et grin og fortsætter:

- Og så vil jeg gerne til Skotland og smage skotsk whiskey. Det er en drøm, jeg længe har haft, som nu kan gå i opfyldelse.

Eurojackpot-vinderen vil også gerne rejse med resten af familien, når det kan passes ind. Endnu har de ikke fejret præmien, da nogle af hans børn er på ferie i Danmark.

- Men når de kommer hjem, skal vi selvfølgelig fejre det. Det bliver nok på den eneste restaurant her i byen.