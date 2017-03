London-terrorist snød sikkerhedstjenesten

MI5 havde godt luret, at manden kunne være farlig.

For år tilbage rettede MI5, den britiske sikkerhedstjeneste, søgelyset mod ham af frygt for, at hans ekstreme islamistiske holdning kunne eksplodere i vold.

Men MI5 konkluderede, at han ikke tilhørte noget organiseret netværk.

Han var perifer.

Onsdag eftermiddag var han i den britiske hovedstad, London, hvor han med overlæg kørte ind i fodgængere på Westminster Bridge, inden han stak en betjent ihjel.

To ofre fra broen mistede livet. Gerningsmanden blev dræbt af politiets skud.

Politiet meddelte, at gerningsmanden hed Khalid Masood og var 52 år. Født i Kent i det sydøstlige England.

Politiet sagde også, at han brugte flere andre navne. Han havde flere voldsdomme, men ingen i forbindelse med terror.

Avisen Daily Mail skrev tidligere, at han var af asiatisk oprindelse og boede i en lejlighed i Birmingham. På britisk betyder asiatisk ofte pakistansk.

Theresa May, Storbritanniens premierminister, talte om ham i parlamentet.

- Jeg kan bekræfte, at manden var britiskfødt, og at han for nogle år siden blev efterforsket af MI5 i forbindelse med bekymring for voldelig ekstremisme, sagde hun.

- Han var en perifer person. Han var ikke en del af noget kendt efterretningsbillede. Der var ingen efterretninger om hans intentioner eller om attentatet.

Et par timer efter hendes erklæring påtog den militante bevægelse Islamisk Stat sig skylden via nyhedsbureauet Amaq, der ofte bringer IS-erklæringer.

- Angriberen i går foran det britiske parlament i London var en af Islamisk Stats soldater, der gennemførte operationen som svar på opfordringer til at ramme borgere fra lande i koalitionen, hed det.

Koalitionen er de lande, der med USA i spidsen bekæmper Islamisk Stat.

IS-påstanden er ikke verificeret. Den blev udsendt, inden navnet på gerningsmanden var kendt, og IS satte ikke navn på ham.

Myndighederne prøver nu at komme til bunds i sagen og foretog torsdag flere anholdelser i Birmingham og London.

Reuters skriver, at otte personer blev anholdt. Deres forbindelse til terroristen er ikke klar.

Mens politiet arbejder, er London ved at ryste dramaet af sig. Westminister Bridge er genåbnet, parlamentet arbejder igen.

Dagligdagen blev torsdag afbrudt af en højtidelighed med et minuts stilhed.

I Overhuset, det ene af parlamentets to kamre, talte ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, om sine tanker om terrorangrebet.

Han har ifølge The Guardian tre billeder i hovedet:

- Det første er en bil, der køres over Westminster Bridge af en, der har et perverteret, nihilistisk og fortvivlet syn på livets mål, og hvad livet handler om. Om hvad dette samfund handler om, om hvad der kan opnås med død og ødelæggelse.

- Det andet billede er den samme person lidt senere, hvor han ligger på en båre på jorden og behandles af de samme personer, han prøvede at dræbe.

- Det tredje er et billede af disse her to kamre, hvor dyb uenighed, bitter uenighed, vred uenighed ikke håndteres med vold eller med fortvivlelse, ikke med ondskab, men med diskussioner, med fornuft, med ro.

/ritzau/