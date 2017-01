London Mining Greenland under tvangsopløsning

Trods lave jernpriser, skabte det håb, da den kinesiske koncern General Nice Group købte London Mining Greenland A/S, da moderselskabet London Mining Plc gik konkurs.

Men nu syntes håbet om storskalaminen at være en saga blot. London Mining Greenland A/S er nemlig under tvangsopløsning.

Ny optimisme i Selvstyret

General Nice Group overtog i efteråret 2014 via datterselskabet General Nice Development Ltd. det fulde ejerskab af London Mining Greenland A/S. 21. december 2014 godkendte Selvstyret, at det Hong-Kong-baserede selskab også overtog udnyttelseslicensen til Isua-projektet, hvilket reelt var den eneste værdi i selskabet.

Det skabte håbet om, at der kunne komme nyt liv i storskalaprojektet i bunden af Nuuk-fjorden.

- Det er Naalakkersuisuts vurdering, at koncernen har mulighed for at rejse den fornødne finansiering, herunder egenkapitalfinansiering, kapitalrejsning og ekstra lånefinansiering for den videre udvikling af udnyttelsestilladelsen ved Isukasia i Vestgrønland, lød udmeldingen, da overtagelsen blev bekendtgjort i starten af januar 2015.

Anmodning om tvangsopløsning

Overtagelsen af London Mining Greenland betød samtidig, at formanden for hele General Nice koncernen, Cai Suixin 19. februar 2015 også overtog formandskabet i London Mining Greenland A/S. Den hidtidige formand Graeme Hossie fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem.

Men den forventede kapitalrejsning udebliver åbenbart. For halvandet år efter købet, 16. august 2016 bliver der indgivet en anmodning om tvangsopløsning til Retten i Grønland. Det fremgår af CVR-registeret. Nuna-advokaterne er udpeget til forestå tvangsopløsningen og dermed også et muligt salg af udnyttelseslicensen til Isua.

Andet datterselskab likvideret

General Nice Group syntes for tiden at kæmpe med økonomiske problemer. Som Sermitsiaq.AG fortalte sidste uge, så er et andet af koncernens datterselskaber blev beordret likvideret af en retsinstans i Hong Kong, ligesom der er flere stævninger mod formand og ejer Cai Suixin personligt.

Før jul kom det frem, at General Nice Group har forsøgt at købe Grønnedal.

Rod i regnskaberne

I London Mining Greenland A/S syntes der at have været rod i forbindelse med overdragelsen af selskabet fra moderselskabet London Mining Plc til General Nice. Det fremgår af regnskabet for 2014, at hele regnskabsmaterialet er forsvundet. Revisoren kan derfor ikke komme med en konklusion på årsrapporten.

- I forbindelse med at moderselskabet London Mining Plc blev taget under administration, er London Ming A/S' bogføringssystem blevet nedtaget, og det er uklart, hvor såvel elektroniske data og fysiske dokumenter befinder sig. Det er ikke på nuværende tidspunkt lykkedes at lokalisere dem, men selskabets ledelse arbejder på at skabe klarhed herom, står der i ledelessberetningen i årsrapporten, som er underskrevet 24. juli 2015.