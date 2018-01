Lokalmuseum udforsker drømme

Kunstnerne er Camilla Nymand Petersen og Susanne Jensen, begge kunstmalere, samt Nive Brøns, keramiker.

Udstillingen retter sig mod vore tanker og drømme. For eksempel udstiller Nive Brøns keramik tilbage fra tiden, da hun

begyndte at arbejde med ler frem til nu, for at vise hvad drømme kan anspore én til at udvikle, fremgår det af en pressemeddelelse, som museet har udsendt.

Ophængte træer

I udstillingen vil der indgå malerier, keramik, drivtømmer, og en særlig afdeling med ophængte træer vil have fokus på

børns ønsker og drømmeb - alt sammen inspireret af livet omkring os, naturen og eventyret.