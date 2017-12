Lokal opbakning til miner glæder investorer

Når det gælder accept af mineindustri, så ligger den grønlandske befolkning meget højt. Accepten er helt op på 80 procent, viser World Risc Report, der analyserer risikofaktorer for virksomheder og investorer. Til sammenligning scorer Sverige kun 68 procent.

Og den lokale opbakning er særdeles vigtigt, forklarer Christian Jervelund fra Copenhagen Economics.

- Spørger man mineindustrien, hvilke risikofaktorer de vægter tungest, så kommer sociale konflikter ind helt oppe i toppen, sagde han ved Dansk Industris konference om Grønland for nyligt.

- Derfor er støtte fra lokalsamfundet særdeles vigtigt.

Når investorerne alligevel ikke står i kø for at smide penge i den spæde grønlandske mineindustri, så skyldes det i høj grad, at Grønland endnu ikke opfattes som et mineland.

Det smitter ifølge Christian Jervelund af på myndighedernes håndtering af ansøgninger med mere. For ganske vist har Grønland en ganske udemærket lovgiving på området, der balancerer de forskellige interesser. Men sagsbehandlingen kan virke tung og præget af den manglende erfaring, mener han.