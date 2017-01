Løsladt fortsat sigtet i drabssag fra Skagen

Tre personer er fortsat varetægtsfængslet, sigtet for drabet på en 20-årg mand i Skagen.

En 19-årig mand blev fredag løsladt efter at han har været tilbageholdt i tre døgn.

- Vi har fortsat opretholdt sigtelsen mod ham, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi til Sermitsiaq.AG.

Tavshed om motivet

Når politiet ikke forsøgte at få ham varetægtsfængslet, så skyldes det, at de ikke har vurderet, at materialet er stærkt nok.

Opretholdelsen af sigtelsen sker næsten rutinemæssigt i den type sager, med mindre politiet er helt overbevist om, at den pågældende er helt uden for enhver mistanke.

Politiet ønsker fortsat ikke at udtale sig om motivet til drabet.

Nordjyske.dk skriver, at der skulle være tale om et narkoopgør. Men direkte konfronteret med den oplysning, siger Frank Olsen.

- Jeg må ikke udtale mig om det, fordi grundlovsforhøret er foregået bag lukkede døre.

Vidnetrusler

Sagen har fået en anden udløber, da en i tyverne lørdag blev fremstillet for en dommer, sigtet for vidnetrusler. Retten i Aalborg valgte dog at løslade ham.

Anklagemyndigheden valgte at anke løsladelsen, men Frank Olsen siger, at man endnu ikke har hørt fra landsretten vedrørende kæremålet.

Voldsom mishandling

Den 20-årige mand blev mandag, 16. januar overfaldet i en lejlighed i Skagen, hvor han fik adskillige knivstik i ryggen ligesom han fik kraniebrud og brækkede knogler i ansigtet.

Han blev lagt i kunstigt koma, men døde onsdag aften på Aalborg sygehus.

De varetægtsfængslede er tre mænd fra Skagen på henholdsvis 27, 28 og 41 år.