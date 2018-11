Løkke: USA ikke klar med store lufthavnsinvesteringer lige nu

Walter Turnowsky Torsdag, 15. november 2018 - 09:23

I september offentliggjorde det amerikanske forsvar en hensigtserklæring om at undersøge muligheden for at investere i lufthavne, der kan bruges både civil og militært. Lars Løkke Rasmussen (V) gentog under samrådet, at han ser positivt på udmeldingen.

- Jeg har så noteret mig, og endda med glæde, at det amerikanske forsvarsministerium har udsendt et letter of intent, der markerer en eller anden amerikansk investeringsparathed.

- Denne erklæring bekræfter U.S. Forsvarsministeriets interesse i investeringer i Grønland, som kan styrke den regionale sikkerhed, styrke evnen til at reagere korrekt, bevare lav spænding i regionen, og som kan bruges både militært og civilt, hedder det i erklæringen, som er underskrevet af den amerikanske viceforsvarsminister John Rood.

Siden har det været forsøgt at skabe større klarhed over, hvad dette dækker over - og hvor stor en mulig investering kan være.

Der har været oplysninger frem om, at det skulle handle om en milliardinvestering i Ilulissat. Politisk har det været et ønske om, at amerikanske penge kunne bruges til at bygge en 2.800 meter bane syd for Nuuk.

Men det ser ud, at man lige skal vente lidt inden man begynder at bruge pengene.

- Jeg aflæser det nu ikke for nærværende som en parathed til at foretage voldsomt substantielle investeringer i de lufthavne, vi konkret taler om, sagde Lars Løkke Rasmussen i et svar til et spørgsmål fra Aleqa Hammond (NQ).

- Men det er klart, at det er et spor, der må afdækkes fortløbende. Nu skal vi have vedtaget den her anlægslov – vi skal ikke, for det er Grønland, men altså – Grønland skal have vedtaget den anlægslov, og som en integreret del af det skal der laves de aktionæraftaler med det danske finansministerium.

Det er næppe megen tvivl om, at man fra USA's side er omhyggelig med ikke at melde ud i utide. Først skal lufthavnspakken vedtages senere i dag. Så skal aktionæraftalen for Kalaallit Airports mellem Danmark og Grønland endeligt på plads.

Centralt for USA er, hvad der skal ske med Kangerlussuaq.

- Og så må man jo tage den derfra. For så vil der over tid komme nogle spørgsmål om Kangerlussuaq og Ilulissat, altså om, hvorvidt det kan bruges, lyder meldingen fra Lars Løkke Rasmussen.