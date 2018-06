Løkke: Danmark vil bidrage til finansiering af lufthavne

Walter Turnowsky Onsdag, 13. juni 2018 - 14:59

Opdateret 15.20.

Lars Løkke Rasmussen (V) fastholder, at lufthavnsprojektet kan have et sikkerhedspolitisk perspektiv – hvilket betyder, at den danske regering, i hans øjne, kan blande sig.

Kim Kielsen (S) har derimod afvist, at Danmark kan blande sig i, hvordan lufthavnprojktet finansieres samt hvilke entreprenører, der vælges.

Det er især prækvalifikationen af den kinesiske entreprenør China Communications Construction Company (CCCC), der har ført til bekymrede miner hos den danske regering.

I dag har Lars Løkke Rasmussen (V) og Kim Kielsen (S) holdt et særskilt møde i forlængelse af rigsmødet, hvor de har drøftet lufthavnsprojektet.

Efterfølgende er der blevet brugt adskillige timer på at file på en erklæring, som begge parter kunne blive enige om.

- Det er regeringens vurdering, at det aktuelle samlede lufthavnsprojekt har en sådan størrelsesorden, at det – afhængigt af finansiering og valg af eksterne samarbejdspartnere – kan have udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver, både i og uden for Grønland, ligesom det i en årrække vil lægge beslag på store ressourcer i Grønlands økonomi, hedder det i den fælles erklæring.

Uden at det siges direkte, er det dermed klart, at Naalakkersuisut forsat ikke vil skriver under på, at lufthavnsprojektet har sikkerhedspolitiske implikationer.

Men statsministeren og formanden for Naalakkersuisut er blevet enige om, at de "i fællesskab at afdække om og i givet fald hvordan man fra dansk side kan bidrage i forbindelse med finansieringen af dele af lufthavnsprojekterne".

- Jeg er enig i de hensyn, der ligger bag ønsket om en forbedret infrastruktur i Grønland. Det handler bl.a. om konkurrenceevne, erhvervsudvikling og bedre vækstvilkår for turismen, siger Lars Løkke Rasmussen (V) i den fælles erklæring.

- Det aktuelle samlede lufthavnsprojekt kan have udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver, der rækker ud over Grønland, og det vil i en årrække lægge beslag på store ressourcer i Grønlands økonomi, siger han videre.

Fra Kim Kielsens side bliver der driblet udenom det kildne spørgsmål.

- Vores drøftelser om et samarbejde om lufthavnsbyggerierne bygger på den gældende kompetencefordeling mellem de grønlandske og de danske myndigheder samt ønsket om et ligeværdigt samarbejde, er han citeret for i erklæringen.

Men begge er altså glade for, at det nu skal undersøges, hvordan Danmark kan bidrage med finansiering til projektet.

- På det grundlag vil Naalakkersuisut gå positivt ind i samarbejdet med regeringen om mulighederne for, at man fra dansk side kan bidrage i forbindelse med finansieringen af dele af lufthavnsprojekterne. Det rummer nogle spændende perspektiver, både for lufthavnsprojektets realisering; men også for udviklingen i vores indbyrdes samarbejde, lyder det fra Kim Kielsen.

- Jeg er derfor glad for, at formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og jeg i dag er blevet enige om, at vi igangsætter det fælles udredningsarbejde.

- Jeg ser Danmark som en medspiller for Grønland, også når det handler om erhvervsudvikling og finansiering af infrastrukturinvesteringer i Grønland. Det er samtidig et konkret udtryk for den styrke, rigsfællesskabet repræsenterer for både Grønland og Danmark, er Lars Løkke Rasmussens udlægning af teksten.