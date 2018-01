Løkke: Selvstændigt Grønland skal klare sig selv økonomisk

Grønland må gøre det klart over for sig selv og den danske regering, om landet ønsker at forblive som en del af Rigsfællesskabet eller være selvstændigt.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved en forespørgselsdebat i Folketingssalen fredag.

Her havde Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen, bedt statsministeren redegøre for den grønlandske selvstændighedsproces og landets økonomi.

Samtidig gjorde statsministeren det klart, at den økonomiske hjælp fra Danmark til Grønland ikke kan fortsætte, i tilfælde af at landet bliver selvstændigt.

- Jeg kan ikke se en situation for mig, hvor statens tilskud eller opgaveløsning fortsætter i en længere periode efter Grønlands selvstændighed.

- Det er min linje, og det var der også bred politisk enighed om i Folketinget ved en debat sidste år, siger Lars Løkke Rasmussen ved fredagens debat.