Løkke: Grønland har stor rolle i udenrigspolitikken

Det var IAs folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, der rejste spørgsmålet om Grønlands rolle i Rigsfællesskabtes udenrigspolitik.

- Grønland har en stor og betydningsfyld rolle, svarede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Aaja Chemnitz Larsen (IA) rejste spørgsmålet i forlængelse af en rejse til Norge og Rusland med Udenrigspolitisk Nævn, som havde Arktis på dagsordenen.

Vigtig rolle i Arktis

Lars Løkke Rasmussen gjorde klart, at rigsfælleskabets størrelse med både Grønland og Færøerne gør, at man har større udenrigspolitisk vægt, end Danmark ville have alene.

- Vi har en geopolitisk rolle i kraft af den placering, som er betydningsfuld, sagde statsministeren.

Regeringen arbejder på en udenrigspolitisk strategi, der skal afspejle denne beydning af Rigsfællesskabet. Den skal fremlægges for folketinget senere i foråret.

Grønland skal inddrages

Aaja Chemnitz Larsen (IA) gør opmærksom på, at Grønland i højere grad skal inddrages, hvis Danmark vil spille en større rolle i Arktis.

- Ønsker Danmark og Rigsfællesskabet at spille en større udenrigspolitisk rolle i Arktis er det nødvendigt for den danske regering at foretage en mere systematisk og gennemgribende inddragelse af grønlandske politikere, skriver hun i en pressemeddelelse.

- Genetableringen af Grønnedal er desværre et eksempel på grønlandske politikere kun orienteres når beslutningerne er truffet 4.000 km. væk fra der hvor de skal udføres.

- Inddragelse af os som grønlandske folketingsmedlemmer, af Inatsisartut og af Naalakkersuisut kræver nytænkning hvis vi skal styrke respekten og tilliden i landene i Rigsfællesskabet, slutter Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Samrådet kan ses via dette link.